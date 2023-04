Tunisie : PrÃ©visions mÃ©tÃ©orologiques de ce jeudi 06 avril

Tunisie : Prévisions météorologiques de ce jeudi 06 avril

Après les pluies des derniers jours, ayant concerné la plupart des régions du pays, et ayant rompu, au plaisir de tous, le cycle redoutable de la sécheresse, place, ce jeudi 06 avril, à un temps printanier.

Le premier bulletin météo de la journée prévoit un temps calme et ensoleillé, avec des nuages passagers qui s’amoncelleront, par moments, dans le ciel.

On n’en a pas fini, néanmoins, avec le vent ; sa violence requiert la vigilance au Sud, où il charrie sable et poussière.

La mer est agitée à très agitée au Golfe de Gabès, et houleuse sur le reste des côtes.

Les températures sont comprises entre 15 et 20° au Nord, sur les hauteurs et dans les régions côtières. Elles seront entre 20 et 25° dans le reste des régions, et atteindraient les 29° à el-Borma et Borj el-Khadhra.

Gnetnews