Tunisie : Prévisions météorologiques de ce jeudi 09 février 2023

Les conditions météorologiques sont marquées, ce jeudi 09 février, par l’éventualité de pluies éparses et orageuses au Nord, et localement au Centre et au Sud, avec la possibilité de chute de neige sur les hauteurs Ouest du pays.

La violence du vent est le principal facteur météorologique dans les régions côtières, avec une vitesse atteignant les 60 km/ heure, prévoit le premier bulletin météo de la journée.

La mer est très agitée à houleuse. Les bulletins d’alerte restent en vigueur pour la navigation et la pêche.

Les températures sont en baisse relative, les maximales seront comprises entre 6 et 11° au Nord, et sur les hauteurs, elle seront entre 11 et 16° dans le reste des régions.

Ces derniers jours ont été marquées des pluies, plus ou moins abondantes, ayant touché plusieurs régions du pays.

