Tunisie : PrÃ©visions mÃ©tÃ©orologiques de ce jeudi 16 Mars 2023

Tunisie : Prévisions météorologiques de ce jeudi 16 Mars 2023

Les conditions météorologiques sont marquées, ce jeudi 16 Mars, par la baisse de l’activité du vent, dont la vitesse maximale sera en deçà de 40 km/ heure.

La mer est très agitée à agitée.

Le ciel est, partiellement, nuageux dans la plupart des régions.

Les températures sont stationnaires, les maximales seraient comprises entre 15 et 21° an Nord et au Centre.

Elles varieraient entre 21 et 26° dans le sud.

Gnetnews