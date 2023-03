Tunisie : Prévisions météorologiques de ce lundi 06 Mars 2023

Les conditions météorologiques sont marquées, ce lundi 06 Mars 2023, par des températures en légère hausse, les maximales seront comprises entre 14 et 19° au Nord et sur les hauteurs, et entre 19 et 24° dans le reste des régions.

Un vent violent continue à souffler dans les régions côtières, et au Sud, où il charrie sable et poussière.

Des pluies éparses sont attendues dans les régions côtières Nord.

Un temps calme prévaudra dans le reste des régions.

