Tunisie/Prévisions météorologiques du mardi 24 septembre 2024 : Nuages abondants et orages sur le nord et les côtes Est

D’après les prévisions de l’Institut national de la météorologie, la journée du mardi 24 septembre 2024 sera marquée par des passages nuageux, parfois denses, accompagnés d’orages localisés sur le nord du pays et les régions côtières orientales.

Le vent soufflera d’abord du secteur sud, avant de basculer au secteur ouest, devenant relativement fort sur les côtes nord, tandis qu’il restera faible à modéré ailleurs.

La mer sera agitée à peu agitée au nord et peu agitée sur le littoral Est.

Les températures enregistreront une légère hausse, oscillant entre 26 et 31 degrés sur la majeure partie du pays, avec des valeurs autour de 24 degrés sur les hauteurs de l’ouest, et atteignant entre 32 et 36 degrés dans les régions du sud.

