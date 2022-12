Tunisie : Le beau temps hivernal s’inscrit dans la durÃ©e

Tunisie : Le beau temps hivernal s’inscrit dans la durée

Un autre jour que nous accueillons dans la douceur inhabituelle du mois de décembre.

Les températures seront en légère hausse, ce vendredi 23 décembre 2022 ; les maximales seront comprises entre 16 et 22°, et plus basses sur les hauteurs avec 14°.

Les premières heures de la journée sont marquées par un brouillard local au Sud-Ouest, et puis un temps partiellement nuageux dans la plupart des régions.

Le ciel sera densément nuageux à l’extrême-Nord, avec des pluies éparses.

La violence du vent se poursuit près des côtes.

La mer est très agitée à houleuse au Nord, et agitée à l’est du pays.

