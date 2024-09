Tunisie: Prévisions météorologiques pour le vendredi 13 septembre 2024

Selon les prévisions de l’Institut National de Météorologie, une légère baisse des températures est attendue pour le vendredi 13 septembre 2024. Les températures maximales varieront entre 25 et 30 degrés dans le nord, le centre et le sud-est du pays, et avoisineront les 23 degrés sur les hauts plateaux de l’ouest. Dans le reste des régions, les températures resteront stables avec des maximales comprises entre 33 et 37 degrés.

Le ciel sera partiellement nuageux, avec des nuages parfois denses au nord et des pluies éparses possibles. Ces conditions pourraient également toucher localement le centre et le sud du pays.

Les vents seront forts au nord et au centre, venant du secteur nord, et du secteur est au sud. Ils seront très forts près des côtes et modérés à relativement forts dans le reste des régions.

La mer sera très agitée au nord et agitée à très agitée sur le reste du littoral.

Gnetnews