Tunisie : Programme de la visite de Hichem Méchichi, les 22 et 23 Mai en Libye

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, effectue à partir de demain samedi 22 Mai, une visite de deux jours en Libye, où il s’entretiendra avec son homologue libyen, Abdelhamid Dbeibah.

Les discussions porteront sur les relations bilatérales et leurs perspectives dans différents domaines, en prime les dossiers politiques, sécuritaires, et économiques, ainsi que les transactions commerciales et la reconstruction de la Libye.

Selon le site libyen, afrigatenews.net, qui révèle le programme de cette visite, Méchichi procèdera à l’inauguration de la ligne aérienne entre la Tunisie et la Libye, le trafic aérien a repris depuis quelques jours après avoir été suspendu pendant 07 ans.

L’autre activité au programme de cette visite, un déplacement à la foire tuniso-libyenne de l’investissement à Tripoli.

Hichem Méchichi sera accompagné par une délégation ministérielle, le gouverneur de la banque centrale, des représentants des organisations nationales et des hommes d’affaires.

Selon le site libyen, 100 hommes d’affaires et investisseurs tunisiens prendront part à cette visite.

Gnetnews