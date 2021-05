Tunisie : Un gouvernement politique dirigé par Méchichi, l’une des propositions de la ceinture politique pour une sortie de crise

Le député du bloc national, Ayachi Zammel, a indiqué ce vendredi que le chef du gouvernement, Hichem Méchichi, effectue à partir de demain, samedi, une visite de deux jours en Libye, accompagné de cinq ministres, dont ceux de l’Economie et des Finances, du Commerce, et du Transport, outre le président de l’UTICA, Samir Majoul, et de plusieurs chambres industrielles et commerciales relevant du patronat.

Dans un entretien téléphonique avec Shems, le député a affirmé ce vendredi 21 Mai, que les deux prochains mois seront les plus difficiles dans l’histoire de la Tunisie, soulignant la nécessité de surmonter les différends et de s’asseoir à la table de dialogue en vue de sauver le pays, et de le sortir de cette crise asphyxiante.

Il a évoqué la rencontre à laquelle, il a pris part, ayant réuni avant-hier mercredi, Hichem Méchichi et les partis et blocs parlementaires de sa ceinture politique.

Il a révélé que Méchichi avait demandé aux présents de formuler des propositions en vue d’une sortie de crise, des suggestions ont été, ainsi, présentées, comme l’activation du remaniement ministériel, l’amélioration de l’action gouvernementale, outre une proposition liée à la formation d’un gouvernement politique dirigé par Méchichi.

La rencontre a, par ailleurs, évoqué la nécessité de surmonter les différends, et l’éventualité de dialoguer avec l’opposition.

Le président du bloc de Qalb Tounes, Oussama Khelifi, a abondé dans le même sens.

Dans une déclaration à Mosaïque, il a affirmé ce vendredi, qu’à la demande de Hichem Méchichi, les partis de la coalition gouvernementale, vont présenter des propositions politiques et techniques, en guise de solutions à la crise du remaniement ministériel.

Il a appelé à régler ce problème qui gêne le fonctionnement des rouages de l’Etat. Les différents partis vont se réunir, pour proposer des solutions, les discuter et prendre les décisions requises à travers la concertation, a-t-il assuré.

Gnetnews