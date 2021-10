Tunisie : Que dit le projet de résolution soumis ce jeudi au vote au parlement européen ?

Le parlement européen tient ce jeudi 21 octobre 2021 une séance plénière sur la situation en Tunisie, où un projet de résolution sur les évolutions intervenues dans le pays depuis le 25 juillet dernier, date de l’annonce par le président de la république des dispositions exceptionnelles, devra être voté.

Le projet de résolution, constitué de plusieurs clauses, appelle à un dialogue national, en particulier un dialogue social avec la participation des partenaires sociaux et d’autres organisations légitimes de la société civile pour surmonter la crise politique et constitutionnelle.

Le parlement européen demande à l’Union européenne et à ses États membres de rester engagés en Tunisie pour promouvoir la démocratie, le développement économique durable et le progrès social, y compris dans les domaines du commerce, de l’investissement, du tourisme et de la culture.

Il l’appelle à mobiliser des ressources pour répondre aux attentes du peuple tunisien, tout en insistant sur le fait que tout soutien financier à la Tunisie doit être accompagné du rétablissement des travaux de l’Assemblée des représentants du peuple et du respect de l’état de droit et des droits civils et humains.

Le parlement européen insiste sur le fait que la base de la coopération reste le respect de la démocratie, de l’état de droit, des droits démocratiques et des droits de l’homme.

La liberté de la presse et des médias, la liberté d’expression en ligne, y compris pour les blogueurs, et hors ligne ainsi que la liberté de réunion sont des éléments vitaux et des piliers indispensables à la démocratie et à une société ouverte et pluraliste, réaffirme le parlement européen.

Le Haut représentant de l’Union européenne (UE) pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, Josep Borrell, avait appelé mardi à rétablir les activités du parlement tunisien dans les plus brefs délais, signalant qu’il ne pouvait pas rester indéfiniment fermé.

Lire le texte du projet de résolution dans son intégralité.

Gnetnews