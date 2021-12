Tunisie : Réouverture de la plateforme début janvier 2022 pour l’inscription aux aides exceptionnelles

Le ministère des Affaires sociales annonce ce vendredi 31 décembre la réouverture de la plateforme, au titre des aides exceptionnelles destinées aux entreprises touristiques, la première semaine de la nouvelle année, soit du 01er au 07 janvier 2022.

Ces aides concernent les entreprises touristiques et de l’artisanat, mentionnées au lien suivant, bit.ly/3cixvdz, et qui sont touchées par les répercussions du Coronavirus.

Les demandes sont exclusivement déposées au niveau de la plateforme, helptourism.social.tn.

Cette disposition s’inscrit dans le cadre de l’application de l’article 32 de la loi des finances de l’année 2021 et de l’arrêté conjoint des ministres des affaires sociales et de l’économie, des finances et de l’appui à l’investissement, du 25 janvier 2021.

Les entreprises dont les employés n’ont pas perçu toutes les tranches de cette indemnité provisoire (six au maximum) doivent s’inscrire tous les mois. Les noms et prénoms des agents devront être mentionnés en français, précise le même département.

Gnetnews