Tunisie : Reprise de l’activité au port de Bizerte – Menzel Bourguiba, et caution bancaire de 3 millions de dinars

Le port commercial Bizerte – Menzel Bourguiba a connu pendant la période du 19 au 27 Mars, l’accostage de 10 cargos chargés d’importantes quantités de marchandises importées, et destinées aux secteurs public et privé, dans la région et ailleurs.

Quinze cargos dont ceux chargés de lots de produits destinés à l’exportation vers l’Europe, ainsi que ceux dont les travaux de réparation se sont achevés, ont quitté le port, sans compter l’activité portuaire périodique du quai pétrolier. Ce qui confirme le retour de l’activité commerciale, Import/ Export au port ; les conséquences de la collision du navire survenue le 4 mars sont ainsi dépassées, rapporte la TAP, citant une source régionale responsable.

La même source ajoute que le navire italien, EKMEN SKY a été autorisé de quitter le port avant-hier mardi, avec la levée de la saisie-arrêt à son sujet, décidée par le chargé du contentieux de l’Etat, et ce à l’issue du parachèvement des procédures, dont le dépôt d’une caution bancaire auprès d’une banque tunisienne d’une valeur de 3 millions de dinars.

Les services régionaux conjoints poursuivent la mise en œuvre des différentes mesures annoncées par la commission régionale d’organisation des secours dans le gouvernorat de Bizerte, lors de sa réunion le soir de l’accident, notamment, la poursuite de la mise en œuvre de l’ancien plan routier. Les dispositions concernent, également, l’inutilisation du quai n’o 1 au port commercial, la délimitation de la superficie entre le pont et le quai…ce qui est de nature à sécuriser cet édifice stratégique, selon le responsable régional.

Gnetnews