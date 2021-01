Tunisie : Rétablissement du couvre-feu de 20H à 6H, à partir du 18 janvier

Le ministère du Commerce et de la promotion des exportations appelle ce mercredi les commerçants, les professionnels des petits métiers et des services à s’en tenir aux horaires du Couvre-feu, de 16h à 6h, pendant la période du confinement (14, 15, 16 et 17 Janvier 2021), et de 20h à 6H, à compter du 18 janvier, jusqu’à nouvel ordre.

Dans un communiqué rendu public sur sa page officielle Facebook, suite aux mesures annoncées par l’instance nationale de lutte contre le Coronavirus, le ministère précise que les opérations d’approvisionnement en produits alimentaires et de consommation, sont exceptées du couvre-feu.

Le même département appelle les commerçants à s’en tenir aux protocoles sanitaires propres à chaque activité, ainsi qu’aux mesures de prévention prévues par le guide des procédures.

