Tunisie : RÃ©union entre une dÃ©lÃ©gation de l’UTICA et des experts de l’agence de notation Moody’s

Tunisie : Réunion entre une délégation de l’UTICA et des experts de l’agence de notation Moody’s

Une séance de travail s’est tenue hier, mercredi 26 avril, entre une délégation de l’UTICA, composée de son président, Samir Majoul, et des membres de son bureau exécutif, avec des experts de l’agence de notation , Moody’s.

La rencontre a porté sur la situation économique et sociale en Tunisie, et les réformes que notre pays s’évertue à mettre en œuvre pour redynamiser l’économie et relancer la croissance.

Les représentants de l’organisation patronale ont souligné le rôle du secteur privé et sa contribution à la résilience de l’économie tunisienne, notamment, du fait des répercussions de la pandémie du Coronavirus, et des retombées de la guerre russe en Ukraine, sur les prix de l’alimentation et de l’énergie, et autres matières premières.

Ils ont, par ailleurs, évoqué les défis auxquels se heurte l’économie tunisienne, en vue de réaliser la souveraineté énergétique et la sécurité alimentaire.

Gnetnews