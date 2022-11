Tunisie : RÃ©vision en vue des pensions des retraitÃ©s du secteur bancaire, Ã  l’issue de l’accord sur les majorations salariales

Tunisie : Révision en vue des pensions des retraités du secteur bancaire, à l’issue de l’accord sur les majorations salariales

Les pensions des retraités des établissements bancaires et financiers affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale (CNRPS) seront révisées sur la base de 17,5 mois, annonce ce mercredi 09 novembre, Echaâbnews, organe de l’UGTT.

Cette révision intervient suite à l’accord signé hier, mardi 08 novembre, entre la fédération générale des banques et établissements financiers et l’Association professionnelle tunisienne des banques et des établissements financiers (APTBEF), portant majoration des salaires de base et des indemnités de l’ensemble des agents et cadres du secteur bancaire de 7 %, sur trois ans 2022, 2023 et 2024.

Cette révision en vue devrait intervenir au nom du principe de péréquation, selon lequel, toute hausse des salaires des actifs se répercute sur ceux des passifs.

Gnetnews