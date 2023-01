Tunisie : Ridha Belhaj et Ahmed NÃ©jib Chebbi appelÃ©s Ã  comparaitre

Tunisie : Ridha Belhaj et Ahmed Néjib Chebbi appelés à comparaitre

L’avocat et activiste politique, Ridha Belhaj, annonce ce lundi 02 janvier 2023 qu’il sera appelé à comparaitre, avec Ahmed Néjib Chebbi.

« J’étais informé par le président du conseil régional de l’ordre des avocats de Tunis, de ma comparution, ainsi que Ahmed Néjib Chebbi, devant l’instruction », écrit-il ce soir dans un post sur sa page officielle, Facebook.

Belhaj et Chebbi sont membres du Front de Salut national, une large coalition politique inscrite en opposition frontale avec le président de la république, Kaïs Saïed, « rejetant le processus du 25 juillet et tout qui en découle, et réclamant le retour à la constitution de 2014 et le rétablissement du processus de transition démocratique ».

Gnetnews