Tunisie / Russie : Réouverture des frontières, retour des étudiants, livraison du vaccin…au centre des prochaines concertations

Le ministre des Affaires étrangères, Othman Jarandi, a présidé hier lundi 31 Mai 2021, une réunion de coordination consacrée à l’examen des questions inhérentes à la reprise du trafic aérien avec la Russie, la mise à disposition des vaccins, le retour des étudiants tunisiens aux universités russes etc., en présence des représentants des ministères de Défense nationale, de l’Intérieur, de la Santé, du Tourisme, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, du Transport et de la Logistique, outre la participation de l’ambassadeur de Tunisie à Moscou, à travers la technique de visioconférence.

Le chef de la diplomatie tunisienne a salué, en prélude, le niveau de coopération tuniso-russe, et la détermination conjointe des deux pays à les hisser à un niveau supérieur et à les consolider, insistant sur la nécessité que les étudiants tunisiens regagnent les universités russes pour y poursuivre leurs études, rapporte le département du Nord-Hilton dans un communiqué.

Othman Jarandi a mis l’accent sur l’importance de développer la coopération bilatérale entre la Tunisie et la Russie, dans les domaines du transport, et du tourisme, notamment dans le cadre de la promotion de la destination Tunisie, auprès du marché russe, conformément au protocole sanitaire, en vue de polariser les touristes russes, en grand nombre.

Le ministre a, par ailleurs appelé à davantage de coordination avec la partie russe, en vue d’accélérer la livraison du vaccin Spoutnik V.

La création d’un comité de pilotage a été convenue au terme de cette réunion. Son rôle est de mener des concertations bilatérales avec la partie russe, pour examiner les possibilités de coopération, la mise à disposition des vaccins, la réouverture des frontières, et l’appui au secteur du tourisme.

Gnetnews