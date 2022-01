Tunisie : SaÃ¯dane confirme le recours Ã  la planche Ã  billets, et fait assumer la responsabilitÃ© Ã  la banque centrale

Tunisie : Saïdane confirme le recours à la planche à billets, et fait assumer la responsabilité à la banque centrale

L’économiste, Ezzeddine Saïdane, a mis en garde ce jeudi 27 janvier, contre « la poursuite du recours de la banque centrale à la planche à billets, pour mettre à disposition les liquidités, sans contrepartie économique ».

Saïdane s’est référé au rapport de la banque mondiale, « ayant évoqué un recours croissant à la création d’une masse monétaire, outre le rapport de l’agence Moody’s, ayant appelé la Tunisie à identifier clairement ses sources de financement, pour garantir la stabilité de sa notation souveraine ».

Il a ajouté que « le recours à la planche à billets s’illustre par des virements au ministère des Finances, qui fait appel, à son tour, à un endettement à court terme auprès des banques tunisiennes, avant que la BCT, ne rachète les bons de trésor, le même jour, sans qu’il y ait une liquidité réelle produite par l’économie ».

Il a constaté que le taux de crédits bancaires destinés à l’Etat a atteint 20 %, ce qui est un indicateur grave, faisant assumer la responsabilité à la BCT.

La banque centrale opte, selon ses dires, pour « la politique de reniement », en démentant, d’une manière continue, le recours à la planche à billets.

Selon ses dires, l’Institut d’émission a fait appel à cette politique émaillée de dangers depuis décembre 2020 (2.8 milliards de dinars), qui s’est poursuivie pendant juillet, août et septembre 2021, et janvier 2022, et c’est principalement, en relation avec les salaires.

Huit milliards de dinars ont été édités à ce jour, mettant en garde contre une inflation financière, et une dépréciation du dinar tunisien, a-t-il souligné.

Gnetnews