Tunisie : Saïed appelle « à accélérer l’audit intégral pour assainir l’administration des embauchés en dehors du cadre de la loi »

Le président de la république, Kaïs Saïed, a reçu hier, jeudi 05 Octobre 2023, à Carthage, le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, qui l’a informé des résultats de sa visite en Algérie, à la tête d’une importante délégation ministérielle.

Saïed a considéré cette visite, comme « une réussie à tous les égards, et reflète la profondeur des relations entre notre seul peuple en Tunisie et en Algérie, et la volonté constante et commune de les développer davantage, étant donné que notre avenir ne pourrait être qu’un, comme l’était notre histoire ».

L’entrevue a, par ailleurs, porté sur l’action gouvernementale pendant les tous prochains jours, notamment les conseils ministériels restreints, au cours desquels seront examinés les projets de loi de finances et du budget du prochain exercice, avant la tenue du Conseil des ministres afin de les examiner, et de les soumettre, par la suite, à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP).

Ce faisant, Saïed a exhorté les commissions chargées de l’audit intégral des recrutements et titularisations, récemment créées, a mener leurs travaux dans les délais les plus proches pour assainir l’administration, de ceux qui ont été recrutés en dehors du cadre de la loi, évoquant « une guerre sans merci contre la corruption ».

Gnetnews