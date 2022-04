Tunisie : Saïed appelle à la création de l’Union générale tunisienne des forces de sécurité intérieures

Le président de la république, Kaïs Saïed, a suggéré d’unifier les syndicats sécuritaires.

Prenant part hier à un diner de rupture du jeune au siège de l’unité spéciale de la garde nationale de Bir Bouregba, le chef de l’Etat a appelé, dans une vidéo, à la création de l’Union générale tunisienne des forces de sécurité intérieures, à même d’en garantir les droits, au lieu de l’effritement actuel.



Il s’est engagé à garantir les droits des forces sécuritaires et militaires.

Saïed s’en est pris à ceux qui ont tenté de s’infiltrer au sein des forces sécuritaires, et à l’intérieur de l’administration, alors qu’elles reposent sur la neutralité, affirmant que leur tentative est vouée à l’échec. « Ils ont échoué et vont échouer… vous êtes les enfants du peuple et au service du peuple ».

Le chef de l’Etat a concédé que le pays fait face, à l’heure qu’il est, à des difficultés et des défis. « Nous n’acceptons pas la défaite, nous n’acceptons que la victoire, sinon ce sera tomber en martyr pour la patrie ».

Il a assuré que la Tunisie étend sa souveraineté sur l’ensemble de son territoire, ses mers et air, ne cèdera pas un grain de sable de son territoire, et ne laissera personne l’agresser. « Nous appartenons au même front, celui du combat pour préserver la souveraineté tunisienne », a-t-il asséné.

