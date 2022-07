Tunisie : Saïed appelle à revoir les critères d’accès aux collèges et lycées pilotes

Le président Kaïs Saïed a appelé hier, mardi 19 juillet, à revoir les critères d’accès aux collèges et lycées pilotes.

Lors d’une audience accordée au ministre de l’Education, Fethi Sellaouti, le chef de l’Etat a appelé, dans une allocution vidéo, « à lever une injustice en termes de critères d’accès aux collèges pilotes, en se référant, seulement, au principe d’équité ».

« La capacité d’accueil ne peut être considérée comme un critère d’accès, et représente une violation du principe fondamental d’égalité, lequel est inscrit dans toutes les constitutions et les obligations régionales et internationales », a-t-il souligné.

« Il est inadmissible qu’un élève soit admis à ces établissements, avec 14 et 14,5 de moyenne, alors qu’un autre ne le soit pas avec 15 de moyenne, à cause de la capacité d’accueil », a-t-il considéré.

Kaïs Saïed a ordonné l’amendement de l’arrêté du ministre de l’Education d’avril 2021, régissant l’accès aux lycées pilotes, « afin que personne ne soit lésée ».

Les moyens et la volonté existent pour assurer la capacité d’accueil, et surmonter cette situation dont se plaignent les élèves, ayant fourni des efforts pour se distinguer avec de bonnes moyennes, a-t-il affirmé.

Saïed a dit en préambule que « parmi les crimes les plus graves commis en Tunisie, est l’atteinte à l’enseignement depuis les années 80 après les réformes qui ont été introduites, et qui étaient à l’origine de la dégradation du niveau ».

Il a néanmoins fait constater que « la Tunisie était fière de ses compétences diplômées après novembre 1958, suite à la réforme de l’enseignement ».

Le président de la république a, par ailleurs, indiqué que l’instauration du Conseil supérieur de l’éducation et de l’enseignement dans le projet de constitution qui sera soumis le lundi 25 juillet au référendum, vise à permettre à l’enseignement de retrouver ses lettres de noblesse.

Gnetnews