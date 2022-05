Tunisie : Saïed appelle les magistrats à appliquer la loi pour que « les droits ne se perdent pas par les prolongements et reports »

Le président de la république, Kaïs Saïed, a appelé à répondre immédiatement aux revendications clamées par le peuple depuis plus d’une décennie, et qu’il a répétées dimanche dans toutes les régions du pays.

Lors d’une entrevue avec la ministre de la Justice, Leïla Jeffal, Saïed a chargé cette dernière « de mettre en place l’instance de la réconciliation pénale dans les délais les plus proches, afin que l’argent spolié soit restitué à son propriétaire légitime, en l’occurrence, le peuple tunisien ».

Le chef de l’Etat a insisté sur le fait que « la justice soit au niveau de cette étape historique, et que les magistrats n’hésitent pas à appliquer la loi à tous, de manière à ce qu’il n’y ait pas prolongement derrière prolongement, et report derrière report, et que les droits se perdent ».

« Les procédures qui devraient préserver les droits, se transforment ainsi en un obstacle pour y parvenir », a-t-il ajouté.

Saïed a pressé les magistrats à appliquer la loi, soulignant la nécessité que « le Conseil supérieur de la Magistrature provisoire assume sa totale responsabilité, et qu’il ne laisse pas celui qui ne mérite pas de s’asseoir sur le fauteuil de la magistrature sans punition, s’il est prouvé qu’il n’est pas au niveau de la responsabilité et du dépôt qui lui était confié ».

Les décisions et les jugements sont émis au nom du peuple, et l’Etat tunisien a suffisamment de lois pour concrétiser la volonté du peuple, a-t-il assuré.

Le président de la république avait dans la foulée reçu le ministre de l’Intérieur et fustigé ceux qui cherchent à envenimer la situation et à attiser la discorde.

Gnetnews