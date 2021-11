Tunisie/ Saïed au sujet du tunnel : « Des preuves concordantes attestent une planification criminelle »

Le président de la république, Kaïs Saïed, a affirmé hier soir, mercredi 03 novembre, que la Tunisie restera un pays « fort et sûr. »

Lors d’une rencontre avec le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine, à l’issue de sa visite à un tunnel creusé dans une maison à la Marsa, le chef de l’Etat a insisté que la « Tunisie demeurera un pays fort et sûr par ses institutions sécuritaire et militaire, et son peuple soudé ».

Il a dit, dans une vidéo, s’être rendu lui-même accompagné de la cheffe du gouvernement, et du ministre de l’Intérieur, à ce tunnel découvert hier dans les environs de la résidence de l’ambassadeur de France, faisant état « de preuves concordantes, attestant de l’existence d’une planification criminelle ».

Les services sécuritaires compétents vont établir la vérité sur cette découverte et éclairer l’opinion publique, et la justice va examiner cette affaire, a-t-il souligné.

Et de poursuivre : « la Tunisie est forte malgré les tentatives désespérées d’attenter aux institutions, s’y infiltrer et les instrumentaliser au service des intérêts de ceux qui se tiennent derrière les rideaux ».

« Celui qui planifie ne peut parvenir à sa finalité, et attenter aux institutions de l’Etat, ou à nos relations avec les frères et amis, (…) ceux qui cherchent à semer la discorde seront mis à nu par le peuple et l’histoire », a-t-il assuré, promettant « la poursuite du travail avec la même constance pour réaliser le droit du peuple à la sécurité, la justice, et la liberté ».

Le ministère de l’Intérieur avait indiqué auparavant, avoir découvert des travaux en vue de creuser un tunnel dans une maison à la Marsa. Dans sa discussion avec le chef de l’Etat, un responsable sécuritaire a indiqué que ce tunnel était de 50 mètres de long, et que la maison l’abritant est objet d’une décision d’évacuation.

Gnetnews