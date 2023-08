Tunisie : Saïed charge Ammar de se rendre en Algérie, porteur d’une missive à Tebboune

Le président de la république, Kaïs Saïed, a rencontré hier après-midi, mardi 15 août, à Carthage, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, Nabil Ammar, autour de la finalisation du mouvement diplomatique et consulaire dans les délais les plus proches.

Le chef de l’Etat a réitéré l’important rôle de la diplomatie tunisienne, et la nécessité que l’ambassadeur représente la Tunisie au mieux, en étant imprégné de la souveraineté nationale, en œuvrant, en même temps, à développer les relations avec le pays, où il sera accrédité.

S’agissant des consuls, Saïed a souligné leur rôle à rendre des prestations aux Tunisiens à l’étranger dans les meilleures conditions, estimant « inacceptable qu’un ressortissant tunisien attende un mois pour renouveler son passeport ou obtenir un extrait de naissance ».

Il a appelé, à cet effet, à une coordination totale entre le ministère de l’Intérieur, et celui des affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens de l’étranger afin que les délais soient écourtés.

Le président de la république à chargé le ministre des Affaires étrangères d’effectuer une visite en Algérie, en tant qu’émissaire spécial, porteur d’un message à son homologue algérien, Abdelmajid Tebboune.

Gnetnews