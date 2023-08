Tunisie/ SaÃ¯ed en visite au CNP : Les manuels scolaires devront Ãªtre disponibles en temps et en heure

Tunisie/ Saïed en visite au CNP : Les manuels scolaires devront être disponibles en temps et en heure

Le président de la république, Kaïs Saïed, s’est rendu hier, jeudi 17 août, au Centre national pédagogique à Montfleury, où il s’est enquis des derniers préparatifs de la rentrée scolaire 2023/ 2024.

Le chef de l’Etat a souligné que tous les manuels scolaires devaient être disponibles en temps et en heure, en quantités suffisantes, et moyennant des prix tenant compte de la situation matérielle des citoyens.

L’enseignement est un droit et l’Etat devra le garantir dans les faits, a-t-il affirmé.

L’Etat ne devra pas renoncer aux services publics, comme l’enseignement, la santé, le transport et autres, étant des droits de l’homme, d’autant qu’ils sont inscrits dans la constitution du 25 juillet 2022, a -t-il indiqué.

Saïed a annoté un mot sur le registre du CNP où il a mis l’accent sur l’importance du livre et de l’enseignement. « Sans le service public de l’éducation et de l’enseignement, les nations et les peuples ne peuvent aspirer à la prospérité », a-t-il souligné.

