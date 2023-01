Tunisie : Samir Saïed et le nouvel ambassadeur nippon planchent sur « les programmes de coopération financière »

Le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed, a rencontré hier, jeudi 19 janvier, le nouvel ambassadeur japonais à Tunis, Osuga Takeshi.

La rencontre était une occasion où « les deux parties ont évoqué la coopération existante entre les deux pays, outre les opportunités existantes pour la consolider et la diversifier la prochaine période ».

Il a été, par ailleurs, question « des perspectives prometteuses pour instaurer un partenariat solide, tant au niveau bilatéral, que dans le cadre de la coopération tripartite tuniso-afro-niponne, notamment, après la réussite de la conférence internationale pour le développement en Afrique, Ticad 08 », rapporte le ministère de l’Economie, dans un communiqué.

Les deux parties ont appelé « à suivre les résultats de cette conférence, à œuvrer à traduire dans les faits les projets proposés à cette occasion, et à activer les programmes de coopération qui en ont été issus ».

Il a été, ainsi, question d’œuvrer à actualiser le cadre juridique entre les deux pays, notamment dans les domaines économique et d’investissement, ce qui permet d’encourager les acteurs économiques des deux côtés.

La rencontre a, par ailleurs, porté sur « les programmes de coopération financière la prochaine période, laquelle va toucher d’importants domaines, à l’instar du programme d’amen social, d’enseignement supérieur et de recherche scientifique, des barrages, de mobilisation des ressources hydriques, de dessalement des eaux de mer, de santé, et d’environnement, particulièrement, pour ce qui de traitement et de recyclage des eaux usées ».

Saïed a fait état d’autres opportunités de coopération avec la partie nipponne, autour de domaines prioritaires pour la Tunisie, à l’instar du « soutien des petites et moyennes entreprises », de « l’économie sociale et solidaire », de « la transition énergétique », et du « renouveau technologique ».

