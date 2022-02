Tunisie : Saïed met en garde contre les effets destructeurs de la drogue et cite Bourguiba

Le président Kaïs Saïed a prôné hier, lundi 07 février, une politique globale pour faire face à la propagation de la drogue, mettant en garde contre ses méfaits, et ses effets destructifs sur la société, et l’entité de l’Etat.

Lors de sa rencontre avec la cheffe du gouvernement, Nejla Bouden, Saïed a indiqué que « la drogue provient des lobbies, et de ceux qui veulent détruire l’Etat et attenter à la société et aux institutions ».

Saïed s’est interrogé sur la manière dont la drogue est introduite, et « comment elle arrive aux élèves et aux établissements éducatifs ? »

La drogue est un fléau à travers lequel, ils veulent attenter à l’Etat, a-t-il martelé.

Il a évoqué la substance de Tekrouri, qui était autorisée pendant la colonisation pour maintenir le peuple sous anesthésie.

L’ancien président, Habib Bourguiba l’a interdite, étant donné que son objectif était de droguer le peuple, a-t-il rappelé.

Des drogues par la loi, par les promesses mensongères, et par les capsules, a-t-il conclu.

Gnetnews