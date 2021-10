Tunisie : Saïed ordonne la prise en charge de Hajer Bouhlal et d’une autre députée suspendue

Le président Kaïs Saïed a ordonné, hier soir, de prendre en charge Hajer Bouhlal et une autre députée suspendue, dans l’attente d’une solution définitive de cette situation que vit le pays.

Dans un communiqué paru ce mercredi 20 octobre, le ministère des Affaires sociales inscrit ce geste dans le cadre de la distinction de principe entre les positions politiques d’une part, et les positions humaines d’autre part.

Le chef de l’Etat a insisté sur les aspects humains, avant toute autre considération, selon la même source.

Saïed a, par ailleurs, affirmé qu’ »il œuvrait à prendre en charge l’ensemble des citoyens, sur la base de la justice et l’égalité, jusqu’à qu’une nouvelle conception de sécurité sociale soit élaborée, pour que personne ne reste sans couverture sociale, quelle qu’en soit la position, et quelles qu’en soient les conditions économiques et sociales. »

Hajer Bouhlal avait lancé, hier, un cri de détresse, appelant le chef de l’Etat à lui garantir son droit constitutionnel à la santé.

La députée suspendue qui souffre d’un cancer, s’est vue refuser les médicaments pour pouvoir effectuer sa séance de chimiothérapie, étant donné que sa carte de soins de la CNAM a été suspendue, dans la foulée de la suspension de son salaire, du fait du décret présidentiel 117.

