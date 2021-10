Tunisie : La dÃ©putÃ©e suspendue, Hajer Bouhellal, privÃ©e de chimiothÃ©rapie, ses collÃ¨gues lui apportent leur soutien

Tunisie : La députée suspendue, Hajer Bouhellal, privée de chimiothérapie, ses collègues lui apportent leur soutien

La députée suspendue, Hajer Bouhellal, a lancé un appel de détresse au président de la république, Kaïs Saïed, lui demandant de lui garantir son droit à la vie et son droit à la santé et aux soins.

Dans une déclaration à Shems, la députée a affirmé souffrir du Cancer, la CNAM a refusé de lui fournir les médicaments pour faire sa séance de chimiothérapie, programmée vendredi prochain.

Hajer Bouhellal a imputé ce refus au décret présidentiel n’o 117, attestant l’arrêt de la carte de soins de la CNAM.

Elle a ajouté qu’elle travaillait dans le secteur public depuis 1996 et est entrée, dernièrement, à l’Assemblée en remplacement du défunt Mabrouk Khachnaoui.

Certains de ses collègues de l’Assemblée suspendue lui ont apporté leur soutien, sur les réseaux sociaux et ont estimé inadmissible, qu’elle soit privée de médicaments.

Cette affaire est d’autant plus scandaleuse, qu’elle coïncide avec l’Octobre Rose, un mois au cours duquel tous les moyens devraient être fournis aux femmes pour prévenir, dépister et se soigner de l’un des cancers féminins les plus fréquents, soit le cancer du sein.

Gnetnews