Tunisie : Saïed préside une réunion ministérielle à Carthage consacrée à l’examen de projets de décrets

Une réunion ministérielle tenue hier à Carthage, sous la présidence du chef de l’Etat, a examiné des projets de décrets, portant notamment sur le Conseil des régions et des districts, l’octroi des postes fonctionnels, et la vérification des recrutements intervenus entre janvier 2011, et le 30 juin 2023.

Ce conseil ministériel restreint tenu, en présence du chef du gouvernement, ainsi que des ministres de l’Intérieur, de la Justice, des Finances et des Domaines de l’Etat, a examiné le décret portant sur les banques et les institutions financières paru en juillet 2016, outre le dossier des biens spoliés, selon une vidéo postée sur la page officielle, Facebook, de la présidence.

Le chef de l’Etat s’est arrêté, en préambule, au texte portant sur le Conseil des districts et les régions. « Ce décret n’est pas nouveau en Tunisie il a existé en 1922, et a été amendé après, il y avait un lien entre les régions intérieures et les régions côtières », a -t-il dit.

« Ce texte devra paraitre pour instaurer la justice et l’équilibre escompté entre les différentes régions de Tunisie », a-t-il souligné, affirmant la nécessité de la parution d’un décret organisant les relations entre les deux chambres, (Assemblée des représentants du peuple, et Conseil des régions et district), à l’issue des élections locales et régionales.

Saïed a évoqué le projet de décret portant sur l’octroi des postes fonctionnels, pour la suppression de l’article 9 de l’année 2006, lequel s’oppose aux règles de droit, ainsi que l’examen d’un projet de décret portant vérification des recrutements effectués entre janvier 2011 et le 30 juin 2023.

Il a réitéré la nécessité de procéder à un audit global de ces recrutements, au niveau de chaque ministère, dans un premier temps, et puis au niveau du gouvernement, signalant qu’ »il y a des recrutements ayant eu lieu sur la base des appartenances et allégeances aux partis et non sur celle de la compétence ».

Au sujet des banques et institutions financières, Saïed a affirmé la nécessité d’appliquer la loi et d’éradiquer la corruption en leur sein, s’interrogeant sur le rôle de la commission des analyses financières (CTAF, organe de la BCT).

S’agissant des biens spoliés, le chef de l’Etat a appelé à mettre un terme à ce qu’il qualifié « de mascarade qui s’est produite tout au long de dix ans, consistant à mettre en faillite ces biens, pour les vendre à bas prix à des personnes bien déterminées ».

« La Tunisie n’est pas à vendre ou à louer, elle appartient à l’ensemble des Tunisiens, dans le cadre de la loi ».

Saïed a appelé à lutter contre la corruption pour promouvoir véritablement l’investissement, pressant la justice à jouer son rôle, à trancher rapidement les affaires et à appliquer la loi à tous.

