Tunisie : Saïed reçoit l’ambassadeur turc à l’occasion de la fin de sa mission

Le président de la république, Kaïs Saïed, a reçu vendredi 29 décembre, à Carthage, l’ambassadeur de Turquie en Tunisie, Çagla Fahri ÇAKIRALP, à l’occasion de la fin de sa mission.

Le chef de l’Etat a salué les relations de fraternité et de coopération historique, et les dénominateurs communs civilisationnels et culturelles liant la Tunisie et la Turquie, affirmant l’aspiration de notre pays à les hisser aux niveaux les plus élevés dans de nombreux domaines d’intérêt commun, rapporte la présidence dans un communiqué.

Le diplomate turc a exprimé sa reconnaissance et sa gratitude pour le soutien qu’il a trouvé pendant sa mission dans notre pays, faisant part de la volonté de son pays à développer ses relations avec la Tunisie à tous les niveaux, pour le bien des deux peuples tunisien et turc.

Gnetnews