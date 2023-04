Tunisie : Saïed s’engage à aller de l’avant, sans se soucier des obstacles et sans retour en arrière

Le président de la république, Kaïs Saïed, a juré loyauté et gratitude envers les martyrs, qui sont tombés pour que la Tunisie, reste « souveraine, libre et indépendante ».

Saluant les participants à la commémoration du 85ème anniversaire des événements du 09 avril, le chef de l’Etat s’est engagé à entretenir, toujours vivace, le souvenir des martyrs : « nous n’oublierons pas les martyrs qui sont tombés pour la Tunisie, nous n’oublierons pas leur sang qui s’est écoulé pour que la décision tunisienne soit indépendante », a-t-il martelé, selon une vidéo mise en ligne.

Kaïs Saïed a réitéré son engagement envers le peuple tunisien, promettant « d’aller de l’avant sur la voie qu’il s’est tracée sans se soucier des obstacles et sans retour en arrière ».

Le chef de l’Etat avait au départ déposé une gerbe de fleurs au pied du mémorial des martyrs et a récité la Fatiha à leur âme.

Ont été présents à cette commémoration solennelle, le président de l’Assemblée des représentants du peuple, Ibrahim Bouderbela, la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, le ministre de la Défense nationale, Imed Mémiche, et les membres du Conseil supérieur des armées.

La Tunisie a célébré hier, dimanche, le 85ème anniversaire du 09 avril, un épisode décisif du mouvement national et du combat pour l’indépendance ; ces évènements se sont déroulés sur fond de larges contestations populaires, réclamant des réformes politiques et l’institution d’un parlement, et au cours desquels de nombreux Tunisiens sont tombés en martyrs sous les balles des forces coloniales.

