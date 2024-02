Tunisie : Saïed s’entretient avec Attaf, qui lui remet un message écrit de son homologue algérien

Le président de la république, Kaïs Saïed, a reçu, ce vendredi 2 février à Carthage, le ministre des Affaires étrangères algérien, Ahmed Attaf, qui effectue une visite en Tunisie, en tant qu’émissaire spécial porteur d’un message écrit adressé au chef de l’Etat par son homologue algérien, Abdelmajid Tebboune.

Le chef de l’Etat a loué au début de l’entrevue, la profondeur des liens de fraternité sincère, et les relations de partenariat privilégié entre la Tunisie et l’Algérie dans tous les domaines, réitérant la volonté constante de notre pays à promouvoir ces relations aux niveaux les plus élevés.

Il a affirmé la nécessité de consolider la complémentarité entre les deux pays, à travers des mécanismes de travail innovants, dont le développement des régions frontalières, la consolidation de la coopération économique, des échanges commerciaux et des investissements dans les deux pays.

Le président de la république a souligné la fierté de la Tunisie, de son histoire commune avec l’Algérie, et sa foi profonde en la communauté des destins, réaffirmant l’attachement de notre pays à la tradition de concertation entre les deux pays, et la concordance des positions au sujet des questions régionales et internationales, notamment, en cette conjoncture mondiale.

Le chef de l’Etat a rappelé la position constante de la Tunisie envers le droit palestinien, et son soutien constant au peuple palestinien, dans son combat pour l’instauration de son Etat indépendant sur l’ensemble de la terre de Palestine ayant pour capitale al-Quds el-Sherif.

