Tunisie : L’eau, les semences, les cultures dans le Sahara…au centre du premier entretien entre le chef de l’Etat et le ministre de l’Agriculture

« L’agriculture, à l’instar d’autres secteurs, est en lien avec la Souveraineté de l’Etat, et la sécurité alimentaire est une partie intégrante de la sûreté nationale », a affirmé le président de la république, Kaïs Saïed.

Recevant hier, jeudi 09 février 2023 à Carthage, le ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Abdelmonem Belati, récemment nommé à ce poste, Saïed a appelé « à accorder à ce secteur la place qui lui revient, et à entourer les agriculteurs et les pêcheurs de la sollicitude requise ».

La rencontre s’est longuement arrêtée à la question de l’eau, et les régions qui souffrent de leur raréfaction. Les discussions ont ainsi porté sur « des projets liés aux stations de dessalement des eaux, et à l’installation d’une conduite d’adduction entre le Golfe de Gabès et le bassin minier (Gafsa), dont dériveraient d’autres adductions destinées au Sud tunisien ».

« L’expérience a montré qu’il était possible d’exploiter des terres désertiques dans l’agriculture, à l’instar de l’expérience de Rjim Maâtoug, et du projet qui lui est analogue qui sera réalisé dans la région de Mahdedh (gouvernorat de Kébilli), outre le fait que les régions sahariennes sont en mesure de produire certaines plantes valables à l’industrie pharmaceutiques ».

La réunion a, par ailleurs, porté sur l’instauration de sociétés communautaires pour la promotion de l’agriculture et la création des richesses, dans le cadre du décret-loi régissant ces entités.

« La préservation des semences tunisiennes, la nécessité de fournir les aliments pour bétail, outre la protection des forêts », ont été, également, évoquées.

Le président de la république, cité par un communiqué de la présidence, a appelé à « combattre la corruption et les corrompus qui sévissent depuis des décennies ».

