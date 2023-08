Tunisie : Saïed s’entretient avec Manfred Weber, et prône « une approche conjointe » contre la migration irrégulière

Le président de la république, Kaïs Saïed, a reçu, hier mardi 29 août, le président du groupe du parti populaire européen, au parlement européen, Manfred Weber.

La rencontre a porté sur « les relations de partenariat stratégique, la coopération étroite entre la Tunisie et l’Union européenne dans différents domaines, et la nécessité de renforcer le climat et les opportunités d’investissement et de création des richesses ».

Sur un autre plan, le chef de l’Etat a affirmé « la nécessité d’opter pour une approche conjointe pour traiter la question de la migration irrégulière, laquelle reposerait sur l’éradication des causes et non le règlement des conséquences. Outre la lutte contre les réseaux criminels qui pratiquent la traite des personnes au Nord et au Sud de la Méditerranée ».