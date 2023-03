Tunisie : Saisie de 78 tonnes de fruits et légumes au 8ème jour du Ramadan (Commerce)

Le ministère du Commerce et du développement des exportations annonce, ce vendredi 31 Mars, que 3360 visites de contrôle ont été effectuées, hier, jeudi 30 Mars 2023, 8ème jour du Ramadan. Elles ont permis de lever 553 infractions.

Le ministère fait état de la saisie de 78 tonnes de légumes et fruits, 1634 litres d’huile végétale subventionnée, et 2,1 tonnes de farine et semoule.

Gnetnews