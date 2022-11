Tunisie : Saisie de pommes de terre et de tomates pour spéculation à Jendouba

Les équipes de contrôle économique de la direction régionale du Commerce de Jendouba ont relevé hier, mercredi 23 novembre, 13 infractions, à l’issue d’opérations de contrôle conjoint dans la délégation de Boussalem, et ses environs dans les locaux ouverts au public et sur les routes, annonce ce jeudi le ministère du Commerce et du développement des exportations.

Deux camions ont été interceptés, dont l’un est chargé de 5.620 kg de pommes de terre, et 417 kg de tomates.

La marchandise a été saisie pour « possession de produits en vue de la vente et la spéculation », en violation des conditions d’exercice du commerce prévues par la législation en vigueur.

Elle a été acheminée vers le marché de gros de légumes et fruits de Boussalem, afin qu’elle y soit écoulée.

Des PV ont été rédigés contre le contrevenant ; les recettes de la vente ont été déposées au trésor public.

Gnetnews