Tunisie : Saisie d’environ un million de dinars par la brigade de la garde nationale d’el-Aouina

La deuxième brigade centrale d’investigation dans les crimes financiers complexes de la garde nationale d’el-Aouina, a procédé à la saisie de sommes d’argent dans des comptes bancaires estimés à 620 mille dinars tunisiens.

Cet argent provient d’activités de pari sportif et de bridge électronique, indique le porte-parole officiel de la garde nationale dans un communiqué.

Cette saisie est intervenue à l’issue d’un audit financier approfondi, parallèlement à une investigation parallèle menée par la commission tunisienne des analyses financières (CTAF) relevant de la banque centrale de Tunisie.

Une procédure enclenchée dans le cadre d’une enquête judiciaire faisant suite à une commission rogatoire du procureur de la république du pôle judiciaire économique et financier pour « crimes de blanchiment d’argent présumé », contre une société suspecte et deux personnes, relate la même source.

La même unité a, par ailleurs, procédé, en coopération avec la brigade des enquêtes et des investigations de la garde nationale de Tabarka, à la saisie d’une somme de 250 mille dinars tunisiens, et d’un montant de 16 mille euros, outre une voiture de luxe, des montres et des équipements informatiques, dont le montant est estimé 80 mille dinars à Fernena (gouvernorat de Jendouba).

Le montant de la saisie est estimé à environ un million de dinars tunisiens.

Gnetnews