Tunisie/ Salon du meuble : Une affluence record et un grand choix, mais une cherté ambiante

La 31ème édition du Salon du Meuble de Tunis s’est tenue, exceptionnellement, cette année du 18 au 27 février 2022 au Parc des Expositions du Kram. Au programme, 150 enseignes de meubles locales et étrangères, dont 10% sont nouvelles qui exposent leurs créations.

Plus de 70 000 visiteurs et professionnels du secteur sont attendus à ce rendez-vous, reporté durant deux ans de suite, à cause de la pandémie du Coronavirus.

Cette année, avec un contexte sanitaire rassurant selon les autorités, et la baisse des contaminations, les Tunisiens sont plutôt encouragés d’y aller. C’est ce que nous avons pu constater à notre arrivée.

A 10h30, l’heure de l’ouverture de l’expo, les files d’attente étaient interminables à la porte d’entrée. Les citoyens étaient nombreux, à attendre leur tour pour acheter les tickets d’entrée.

En effet, au fil des sessions, le salon du meuble de Tunis a gagné sa place au calendrier des manifestations qui intéressent la population. Le fait qu’il soit la vitrine la plus significative des grandes marques tunisiennes de meuble, facilite l’accès aux clients à une panoplie de choix…S’y ajoute un autre avantage, les 20% de remise qu’offrent, à cette occasion, tous les fabricants du meuble sur chaque vente.

A travers les rayons, on trouve différents styles de meubles, contemporains, classiques, artisanaux, et pour enfants. Chacun peut y trouver son bonheur. Reste à comparer les prix, qui sont en flambée, par rapport au pouvoir d’achat en baisse des Tunisiens. Une raison qui explique l’absence d’acheteurs potentiels, devant les caisses.

La plupart des visiteurs traversent les rayons, observent, consultent les tarifs, et continuent leur chemin. Seuls les plus pressés par l’ameublement de leurs maisons s’attardent dans les stands, et passent aux négociations avec les commerciaux.

Comme ces deux jeunes mariés, qui sont venus achever la décoration de leur salon, de leur nouvel appartement.

D’après ce jeune couple qui a beaucoup hésité avant de faire son choix, de deux canapés en velours noir et une table avec texture en marbre, achetés d’une enseigne tunisienne, il existe un grand avantage de se rendre à la foire.

« L’ensemble qui était à 5400 dinars en boutique, est désormais exposé à 4860 dinars. Et, le paiement se fera en chèques répartis sur 6 mois », nous confie l’épouse, en parlant de la bonne affaire qu’elle vient de conclure….

Par ailleurs, les marques modernes sont les plus chères. Avec des designs modernes, et des compositions recherchées, textures variées et un style à la pointe des tendances d’intérieur, les fabricants valorisent leurs créations en élevant le prix. Une stratégie commerciale qui n’attire pas visiblement les petits budgets…

D’autres enseignes proposant du meuble industriel de moyenne gamme, utilisent les packs. Une alternative qui revient moins chère pour le client, nous répond un vendeur. « Meubler sa chambre à coucher, salle à manger, salon, et séjour à 10 200 dinars, est une occasion inratable vu l’inaccessibilité des prix chez d’autres fabricants », réplique-t-il en essayant de nous convaincre…

Par ailleurs, les enseignes proposant le mobilier classique, avec une qualité supérieure du bois massif et des tissus, sont restées fidèles à leur réputation. Les salons Louis XIV, les meubles de Kélibia, les fauteuils bergères sculptées, les chaises en cannage, les placards ornementés, les consoles en feuilles d’or n’ont pas perdu leur public…

« Le meuble intemporel est toujours sollicité par les vieux comme les plus petits. Il s’agit de pièces de fabrication artisanale, qui ne se démodent pas, et qui s’intègrent facilement un intérieur moderne. Nos pièces sont aussi utilisées dans des mariages de style, très à la mode en ce moment…», nous informe le fabricant.

Rappelons qu’un protocole sanitaire rigoureux a été mis en place lors de cette 31ème édition du Salon du Meuble de Tunis. Il est impératif de présenter le Pass vaccinal à l’entrée, le port de masque est obligatoire ; l’intérieur du parc des expositions du Kram, est constamment aéré par le personnel…

Emna Bhira