Tunisie : Samir Dilou exclut qu’il y ait une liste des arrestations, et estime que l’on est entré dans « l’irrationnel »

L’avocat et activiste politique, Samir Dilou, membre du comité de défense de Noureddine Bhiri, de Abdelhamid Jlassi et de Khayem Turki, a déclaré, ce mardi 14 février, que « ce qui est relayé au sujet des arrestations a trait à de simples fuites ». « Il faudrait que des éclaircissements soient présentés par des sources judiciaires ayant connaissance des dossiers, sans révéler le secret de l’instruction », a-t-il dit.

Dans un entretien avec Jawhara, il a indiqué que « le comité de défense s’est adressé à des sources judiciaires (ceux qui remplacent le procureur général, et le procureur de la république révoqués, ainsi qu’au pôle judiciaire contre le terrorisme), et a obtenu des informations selon lesquelles, cette affaire porte sur ce qui est communément appelé complot et changement de la nature de l’Etat ».

« Il est regrettable que l’avocat de la défense en parle en usant de conjectures et de pronostics, alors que certaines parties proches du pouvoir évoquent les détails du dossier et les saisies », a-t-il souligné.

Dilou a exclu qu’il y ait une liste des arrestations, « ce sont juste des présomptions, celui qui parle de liste, ment », a-t-il tranché.

« Celui qui parle de liste, soit il a une personne qui lui donne des informations, et ce serait dommage, soit il est en train d’inventer », a-t-il estimé, considérant 99 % de ce qui est, actuellement, propagé comme étant de la pure invention.

Il a, néanmoins, présumé que « cette vague touche tous les opposants », estimant que « l’on est entré dans une situation de l’irrationnel ».

