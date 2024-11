Tunisie-SantÃ©: DÃ©cisions pour renforcer la sÃ©curitÃ© sanitaire et amÃ©liorer les services

Tunisie-Santé: Décisions pour renforcer la sécurité sanitaire et améliorer les services

Le ministre de la Santé a présidé aujourd’hui une réunion de travail stratégique au siège du ministère, portant sur la mise à jour de la législation régissant les laboratoires de biologie médicale et l’amélioration des services de biologie à la base. Cette séance a réuni le directeur général de la santé, la directrice de l’unité des laboratoires, la doyenne de la faculté de pharmacie de Monastir, ainsi que des représentants des institutions professionnelles et des administrations concernées.

L’objectif de cette rencontre était de définir une vision globale pour le développement du secteur de la biologie médicale, répondant aux besoins sanitaires futurs, avec une attention particulière à la numérisation, à la télémédecine, et à l’extension de la biologie médicale aux services de première ligne. Les discussions ont mis en lumière l’importance de l’intégration des techniques de médecine de précision et de l’intelligence artificielle dans les laboratoires, tout en respectant les normes éthiques de la profession médicale.

À l’issue de cette session, plusieurs décisions clés ont été prises :

– Renforcer l’utilisation des laboratoires médicaux locaux afin de limiter l’envoi des échantillons à l’étranger, dans une démarche visant à garantir la sécurité sanitaire nationale.

– Développer des programmes de formation continue en biologie médicale dans toutes ses spécialités.

– Unifier les parcours de formation en biologie médicale entre les facultés de médecine et de pharmacie pour assurer la cohérence des programmes.

– Soutenir la recherche scientifique dans le domaine de la biologie médicale pour stimuler l’innovation.

– Coordonner les efforts entre la biologie humaine et animale dans le cadre de l’approche « One Health ».

– Accélérer la mise à jour des législations relatives aux laboratoires médicaux pour suivre les avancées scientifiques récentes.

– Renforcer les laboratoires médicaux publics avec des équipements modernes, des technologies de pointe et des ressources humaines qualifiées pour garantir des services de qualité et proches des citoyens.

– Adopter des normes de qualité internationales pour assurer la fiabilité des services fournis par les laboratoires.

La session a conclu sur l’importance de la coordination entre toutes les parties prenantes pour mettre en œuvre une réforme sanitaire globale, contribuant à l’évolution de la santé publique et consolidant le rôle de la Tunisie en tant que leader régional dans le domaine de la biologie médicale.

