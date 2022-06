Tunisie : SÃ©ance de travail tuniso-Ã©miratie sous la prÃ©sidence de Najla Bouden

Tunisie : Séance de travail tuniso-émiratie sous la présidence de Najla Bouden

Une séance de travail tuniso-émiratie s’est déroulée ce mercredi 15 juin 2022, sous la présidence de Najla Bouden, à l’occasion de la visite d’une délégation émiratie de haut niveau, conduite par Cheikh Chakhbout Nahiane al-Nahiane, membre du conseil des ministres, et ministre d’Etat des Affaires étrangères.

Bouden a salué le niveau des relations entre les deux pays, et la volonté conjointe de les développer davantage, et de rechercher des opportunités d’investissement et de développement dans différents secteurs stratégiques, notamment celle à haute valeur ajoutée.

Les discussions ont porté sur plusieurs domaines et projets notamment ceux portant sur le dessalement de l’eau de mer pour différents usages, les énergies renouvelables, l’infrastructure et le transport, outre la coopération économique et financière, et les échanges commerciaux entre les deux pays, au service de l’intérêt des deux parties.

Les deux parties ont convenu de poursuivre les concertations, de fixer les contours des projets qui seront retenus, et de les entourer des meilleures conditions de concrétisation dans les délais les plus rapides.

La séance de travail a réuni côté tunisien, les ministres des Affaires étrangères, des Finances, de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, de l’Agriculture et des ressources hydrauliques, du transport, ainsi que le PDG de la compagnie phosphate Gafsa.

Côté émirati, y ont participé l’ambassadeur des Emiras à Tunis, le directeur exécutif des ports d’Abou Dhabi, et le vice-président du fonds d’Abou Dhabi pour le développement.

La délégation émiratie a été reçue hier par le président de la république, qui a eu cet après-midi une communication téléphonique avec son homologue émirati, sur les résultats positifs de cette visite.

