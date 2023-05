Tunisie : Signature d’un accord mettant fin à la rétention des notes et au boycott des conseils de classe

Un accord a été signé hier, mardi 23 Mai, au siège du ministère des Affaires sociales entre le ministère de l’Education et la fédération générale de l’enseignement secondaire, mettant un terme à la rétention des notes, ainsi qu’au boycott des conseils de classe, à tous les niveaux de l’enseignement.

Cet accord marque la reprise de la marche normale de l’évaluation au sein des écoles, collèges et lycées, ce qui garantit la réussite de l’année scolaire, des examens nationaux, ainsi que la rentrée scolaire 2023/ 2024, indique le ministère des Affaires sociales dans un communiqué;

La cérémonie de signature a eu lieu sous la coprésidence de Malek Zahi et Mohamed Ali Boughdiri, respectivement, ministre des Affaires sociales et ministre de l’Education, en présence du Secrétaire Général adjoint de l’UGTT, Abdallah el-Ichi, et du Secrétaire Général de la Fédération générale de l’enseignement secondaire, Lassaâd Yacoubi, ainsi que des représentants de la présidence du gouvernement et du ministère des Finances.

La partie syndicale avait annoncé, auparavant, être parvenue à un accord avec le ministère de l’Education, inhérent au volet évaluatif, ce qui signifie la fin de la rétention des notes et la reprise de la tenue des conseils de classe.

Gnetnews