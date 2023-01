Tunisie: Sihem Nemsia s’entretient avec le représentant de la Banque Mondiale

La ministre des Finances, Sihem Nemsia, s’est entretenue ce vendredi 27 janvier 2023, avec le représentant de la Banque mondiale en Tunisie, Alexandre Arrobio, accompagné d’une délégation du bureau de Tunis de ladite institution financière, a annoncé le ministère dans un communiqué.

La rencontre a été consacrée, selon le département, à l’examen et au suivi des programmes de coopération entre la Tunisie et la Banque mondiale, ainsi qu’à l’évaluation des réformes prévues pour l’amélioration du climat des affaires et de l’inclusion financière, et les programmes de développement en cours, ont également été à l’ordre du jour.

La ministre et le responsable de la Banque mondiale ont également discuté du programme d’accompagnement des PME sinistrées par la pandémie Covid-19, à travers la fluidification des modalités d’accès au financement nécessaires à la redynamisation de leurs activités.

Le représentant de la Banque mondiale a exprimé la volonté de la BM à soutenir et accompagner la Tunisie dans la mise en œuvre de ses plans de réformes et à contribuer à fournir l’appui technique nécessaire à l’exécution des réformes socio-économiques afin que le pays puisse surmonter ces difficultés conjoncturelles.

