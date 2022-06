Tunisie : Six mandats de dÃ©pÃ´t Ã©mis dans lâ€™affaire Instalingo

Tunisie : Six mandats de dépôt émis dans l’affaire Instalingo

Le premier substitut du procureur de la république au tribunal de première instance de Sousse 2, Rochdi Ben Romdhane, a affirmé que le premier juge d’instruction du deuxième bureau dudit tribunal, a terminé ce mardi à 6 heures du matin les interrogatoires avec les 09 personnes placées en garde à vue.

Il a émis six mandats de dépôt, et a maintenu trois autres en état de liberté.

Dans une déclaration à la TAP, le premier substitut s’est abstenu de révéler les noms des 09 suspects qui étaient placés en garde à vue, auparavant, invoquant la confidentialité de l’instruction qui l’oblige à préserver l’intégrité des personnes et leurs données personnelles.

Selon des avocats de la défense, des mandats de dépôt ont été émis contre l’ancien porte-parole du ministère de l’Intérieur, Mohamed Ali Aroui, le bloggeur Slim Jebali, l’ancien attaché à la présidence du gouvernement, Achref Barbouch, une sécuritaire limogée, et deux autres accusés.

L’homme d’affaires et le dirigeant du mouvement d’Ennahdha, Adel Daâdaâ, l’activiste politique, Béchir Youssefi, et le rédacteur en chef du Site, Achahed, ont été remis en liberté.

L’avocat et activiste politique, Samir Dilou, avait confirmé ce matin le mandat de dépôt contre Aroui, et la libération de Youssefi et Daâdaâ.

Le parquet du tribunal de première instance de Sousse 2, avait ordonné l’ouverture d’une enquête contre 28 suspects, dont certains ont été, auparavant, objet d’investigations dans l’affaire connue sous le nom d’Instalingo ; une société implantée à Kalaâ el-Kobra, et spécialisée dans la production du contenu et communication numérique.

Les personnes en question avaient comparu hier devant le parquet du tribunal de première instance de Sousse 2.

Gnetnews