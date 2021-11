Tunisie : Othman Jarandi en Algérie pour participer à la commémoration de la révolution du 1er novembre

Sur instruction du président de la république, Kaïs Saïed, le ministre des Affaires étrangères, Othman Jarandi, s’est dirigé, hier dimanche, vers l’Algérie, pour transmettre les félicitations présidentielles, au chef de l’Etat algérien, Abdelmajif Tebboune, à l’occasion du 67ème anniversaire du déclenchement de la révolution du 1er novembre, marquant le début de la guerre de libération algérienne, et participé aux côtés des Algériens à la commémoration de cet évènement.

Cette visite intervient en consécration, de « la profondeur des liens fraternels, entre les deux pays, et leur foi dans la communauté des destins et l’avenir, à partir du legs civilisationnel et militant conjoint », indique le département du Nord-Hilton dans un communiqué paru dimanche soir.

Les peuples tunisien et algérien ont tracé, conjointement, des épopées historiques en vue de l’émancipation, et de l’instauration de la souveraineté nationale, lesquelles inspireront les générations futures, à travers l’histoire, ajoute la même source.

Gnetnews