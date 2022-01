Tunisie : Suspension de la grande priÃ¨re pendant deux vendredis consÃ©cutifs (ministÃ¨re)

Tunisie : Suspension de la grande prière pendant deux vendredis consécutifs (ministère)

Le ministère des Affaires religieuses annonce ce jeudi 13 janvier 2022, la suspension de la prière du vendredi les 14 et 21 janvier 2022.

Dans un communiqué rendu public au milieu de cet après-midi, le ministre décide la poursuite des cinq prières à la mosquée, avec l’obligation de s’en tenir aux mesures de prévention prévues par le protocole sanitaire en vigueur dans les sites religieux consistant à :

*Présenter un passeport vaccinal,

*Faire les ablutions à la maison,

*Ramener son propre tapis de prière,

*Porter un masque,

*S’en tenir à la distanciation physique…

Ces décisions entrent en vigueur dès la parution de ce communiqué, et peuvent être révisées, selon l’évolution de la situation sanitaire, avec la nécessité de s’en tenir aux circulaires et communiqués propres à chaque gouvernorat, publiés par les autorités régionales, précise le même département.

Ces dispositions font suite aux décisions annoncées la veille par la présidence du gouvernement portant notamment sur l’instauration d’un couvre-feu à partir de ce soir de 22h à 5h et l’interdiction des rassemblements dans les espaces ouverts et fermés, et à l’issue d’une réunion à distance tenue avec les directeurs régionaux des affaires religieuses.

Gnetnews