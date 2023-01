Tunisie : Taboubi critique la ministre des Finances pour ses dÃ©clarations Ã  Davos

Tunisie : Taboubi critique la ministre des Finances pour ses déclarations à Davos

Le Secrétaire Général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, a déclaré ce vendredi 20 janvier, que « la Tunisie n’est pas à vendre. On ne va pas y renoncer, la Tunisie n’est pas un laboratoire d’expérimentation, on ne va pas se taire face à la cacophonie », a-t-il souligné, avec sa véhémence coutumière.

Dans un discours à l’occasion du 77ème anniversaire de la fondation de l’organisation syndicale, 20 janvier 1946 – 20 janvier 2023, le chef de la centrale syndicale a critiqué les déclarations faites par la ministre des Finances, lors du Forum de Davos, sur l’intention du gouvernement de céder certaines entreprises publiques.

« Les entreprises publiques ne sont pas sa propriété pour les vendre », a-t-il lancé, affirmant que son organisation est ouverte à la réforme et dispose d’une vision à ce sujet, en vue d’en améliorer la gouvernance et de les préserver.

« L’UGTT a des choix qui sont pris par des mécanismes démocratiques, au sein de ses cadres, ce sont des décisions institutionnelles », a-t-il dit.

Noureddine Taboubi est revenu à la charge sur le brûlant dossier de la caisse de compensation. « Le gouvernement a levé la subvention des produits de base et des hydrocarbures dans une proportion de 26.5 %, dans la loi de finances 2023 », s’est-il élevé.

L’influente organisation syndicale avait dénoncé hier, dans un communiqué, » l’acheminement du gouvernement vers la suppression de la caisse de compensation, selon la méthode du goutte à goutte, sous le signe de la progressivité vers la vérité des prix ».

L’UGTT avait réitéré son engagement « à poursuivre le militantisme, en vue de faire tomber les programmes et politiques visant à approfondir les disparités sociales, à attenter à la subsistance des couches populaires, et à en finir avec le service public, dans le but de sa liquidation et sa privatisation ».

Ce faisant, Taboubi a souligné que « la Tunisie ne pouvait se construire par la pensée unique, mais par un débat contradictoire, opinion contre opinion sur les choix tracés pour le pays ».

Il a loué l’intelligence et la liberté du peuple tunisien, et sa capacité à faire le printemps de son pays, sans quémander rien de personne.

S’agissant de l’initiative qui est en cours d’élaboration, au sein de l’UGTT de concert avec d’autres organisations de la société civile, en vue d’une sortie de crise, il a déclaré que « si le dialogue est de nouveau rejeté, l’on s’exprimera le moment venu »

