Tunisie : Taboubi qualifie de grave, la révocation des magistrats sans qu’ils n’aient la possibilité de recours

Le Secrétaire Général de l’UGTT a qualifié, ce vendredi 03 juin, la révocation de magistrats, en les privant du droit de recours, ou de se diriger vers la justice pour s’opposer à cette décision, de « grave ».

S’exprimant, dans une déclaration médiatique, sur la révocation par le président de la république de 57 magistrats, ayant fait l’objet d’un décret-loi paru dans la toute dernière édition du journal officiel, Noureddine Taboubi a pointé « une menace contre les magistrats, pêle-mêle, c’est une question très grave et s’apparente à ce qu’a fait Noureddine Bhiri en 2012 ».

Taboubi a prévenu contre ce qui se dit dans les milieux proches de Kaïs Saïed, sur une deuxième liste comportant 50 magistrats qui seront révoqués.

Il a ajouté que le chef de l’Etat avait annoncé, auparavant, la formation d’un Conseil supérieur provisoire de la magistrature, par décret-loi. « Il aurait mieux valu soumettre les dossiers de ces magistrats, sur lesquels pèsent des soupçons, et laisser l’institution judiciaire s’auto-réformer sans intervention directe », a-t-il suggéré.

Le président de la république avait opéré une purge dans les rangs de la magistrature, en congédiant 57 magistrats dont des hauts placés dans la pyramide judiciaire, une décision qui a provoqué un tollé dans les milieux politique, civil et judiciaire.

L’association des magistrats tunisiens avait dénoncé « un carnage judiciaire, et a mis en garde contre « les conséquences graves et déplorables de la révocation des magistrats conformément au décret-loi n’o 35 et sur la base de rapports secrets…sans la possibilité de recours contre ces décisions, ce qui conduira, indéniablement, à terrifier l’ensemble des magistrats et à les affaiblir en matière de protection des droits et libertés ».

