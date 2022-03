Tunisie : Taboubi reçoit la sous-secrétaire US qui appelle au respect des droits syndicaux, et des libertés publiques et individuelles

Le Secrétaire Général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, a rencontré ce jeudi 24 Mars, la sous-secrétaire d’Etat américaine à la sécurité civile, la démocratie et aux droits de l’homme, Ezra Zia, actuellement, en visite en Tunisie.

La rencontre qui s’est poursuivie pendant plus d’une heure et quart, a abordé la situation politique, économique et sociale en Tunisie, et la manière d’appuyer l’expérience démocratique.

La partie américaine a salué le rôle joué par la centrale syndicale depuis la colonisation dans la défense des affaires nationales, rapporte Echaabnews.

La sous-secrétaire US a mis l’accent sur les relations historiques entre la Tunisie et les Etats-Unis, réitérant l’attachement de l’administration américaine au respect des droits syndicaux, les droits de l’homme, la liberté d’expression, les libertés publiques et individuelles, et la démocratie.

Le chef de la centrale syndicat a affirmé, pour sa part, que « l’organisation syndicale est ouverte aux réformes, à condition de ne pas toucher à la subsistance des Tunisiens, et que les sacrifices soient partagés par tous ».

Il a ajouté que « la conjoncture que traverse la Tunisie requiert l’appui de ses amis, pour sortir de cette situation politique, économique et sociale difficile ».

La rencontre s’est déroulée en présence de l’ambassadeur US à Tunis, Donald Blome, ainsi que de responsables syndicaux.

